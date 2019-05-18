بوتين يكشف أهم أسلحة القرن الـ21:لتنفيذ المشاريع المتعلقة بسلاح الليزر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أهم أسلحة الجيش الروسي في القرن الـ21، لافتا في كلمة له أمام القادة العسكريين الروس ومسؤولي قطاع الإنتاج الحربي الى إن "سلاح الليزر سيشكل القوة الرئيسية للجيش الروسي طيلة القرن الواحد والعشرين"، مشددا على "ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة سلاح الليزر في وقت محدد".
هذا وكان زار بوتين عددا من المصانع العسكرية الروسية منها مصنع الطائرات في مدينة قازان حيث تفقد طائرات معدلة من طراز "تو-95" و"تو-160" و"تو-22" وكذلك مروحية "مي-38تي" وطائرة "تو-214".
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