وزير الخزانة الأميركية رفض من جديد تقديم البيانات الضريبية لترامب إلى الكونغرس

رفض وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​ مجدّدًا، تسليم البيانات الضريبية للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى الديمقراطيين رغم طلباتهم المتكرّرة.

ولفت في رسالة يوضح فيها أسباب رفضه وجّهها إلى ​الكونغرس الأميركي​، الّذي يتمتّع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إلى أنّ "طلب الديمقراطيين يفتقد إلى هدف شرعي".

وتتواجه إدارة ترامب مع الديمقراطيين الّذين يهيمنون على اللجنة المكلّفة قضايا ​الضرائب​ في مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة. وسيلجأون على الأرجح إلى المحاكم.

مع الإشارة إلى أنّ ترامب هو أوّل رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون، يرفض كشف وضعه الضريبي.