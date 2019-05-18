وزير الخزانة الأميركية رفض من جديد تقديم البيانات الضريبية لترامب إلى الكونغرس

رفض وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين مجدّدًا، تسليم البيانات الضريبية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الديمقراطيين رغم طلباتهم المتكرّرة.
ولفت في رسالة يوضح فيها أسباب رفضه وجّهها إلى الكونغرس الأميركي، الّذي يتمتّع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إلى أنّ "طلب الديمقراطيين يفتقد إلى هدف شرعي".
وتتواجه إدارة ترامب مع الديمقراطيين الّذين يهيمنون على اللجنة المكلّفة قضايا الضرائب في مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة. وسيلجأون على الأرجح إلى المحاكم.
مع الإشارة إلى أنّ ترامب هو أوّل رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون، يرفض كشف وضعه الضريبي.
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