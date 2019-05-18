أشار وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والثورة البوليفارية يعبران عن امتنانهما للنرويج لدعمها حوارا من أجل السلام والسيادة".
وكانت النرويج قد أكدت عقد محادثات تحت رعايتها بين ممثلين عن النظام والمعارضة في فنزويلا بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر في هذا البلد.
يشار إلى أن زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا خوان غوايدو أوضح أن ممثلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا في وساطة النرويج من أجل محاولة حل الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فنزويلا: مادورو ممتن للنرويج لدعمها حوارا من أجل السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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