خارجية فنزويلا: مادورو ممتن للنرويج لدعمها حوارا من أجل السلام

أشار وزير خارجية ​فنزويلا​ خورخي أرييسا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ والثورة البوليفارية يعبران عن امتنانهما للنرويج لدعمها حوارا من أجل السلام والسيادة".

وكانت ​النرويج​ قد أكدت عقد محادثات تحت رعايتها بين ​ممثلين​ عن النظام والمعارضة في فنزويلا بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر في هذا البلد.

يشار إلى أن زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا ​خوان غوايدو​ أوضح أن ممثلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا في وساطة النرويج من أجل محاولة حل الأزمة.