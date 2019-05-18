برلمان ألمانيا صنّف حركة دولية لمقاطعة إسرائيل "منظمة معادية للسامية"

ندّد البرلمان الألماني بحركة دولية تدعو لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل، لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ومنح عرب إسرائيل حقوقًا متساوية والاعتراف بحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين.
وصوّت أغلبيّة النواب بالموافقة على وصف حركة مقاطعة إسرائيل بأنّها "معادية للسامية"، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بأنّها كيان يستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهدافه السياسية.
ولفت القرار الّذي قدّمه المحافظون بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل وشركاؤهم الديمقراطيّون الإشتراكيّون، وكذلك حزبا "الخضر" و"الديمقراطيون الأحرار"، إلى أنّ "حجج الحركة والأساليب الّتي تستخدمها، معادية للسامية".
ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار البرلمان الألماني، مشدّدًا على "أنّني أتمنّى أن يؤدّي هذا القرار إلى اتخاذ خطوات ملموسة، وأدعو الدول الأخرى إلى تبنّي تشريعات مماثلة".
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