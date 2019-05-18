آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا ينفي تعرض حقل زلة النفطي لهجوم إرهابي

نفى آمر حرس المنشآت ​النفط​ية بالمنطقة الشرقية والوسطى ​اللواء​ الناجي المغربي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في تصريح صحافي تعرض حقل زلة النفطي لهجوم إرهابي، مشيرا إلى أن "الهجوم الإرهابي من قبل المجموعات الإرهابية لم يكن على حقل زلة النفطي وإنما الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد عن حقل زلة النفطي نحو 20 كم".

هذا وكان مصدر أمني ليبي أفاد في وقت سابق عن "مقتل اثنين واختطاف 6 آخرين جراء هجوم مسلح تعرض له حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البلاد".

ويبعد حقل زلة النفطي 47، التابع لشركة الزويتينة للنفط على بعد 20 كلم شمال غرب بلدة زله وهو متوقف عن العمل طيلة السنوات الماضية على خلفية الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية على الحقول النفطية في ​ليبيا​، ويتناوب الموظفين بورديات عمل في الحقل لحمايته من أي عمليات تخريب أو سرقة من قبل الخارجين عن القانون.