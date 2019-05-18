لفت مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، عقب اجتماعه مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والنروج، "لتنسيق الجهود بهدف حضّ الجهات في السودان على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية تكون انعكاسًا لإرادة السودانيين"، إلى "أنّنا رحّبنا مع شركائنا بالاتفاقات الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية، في ما يتعلّق بالمؤسسات الجديدة".
وأوضح "أنّنا عبّرنا أيضًا عن قلقنا حيال أعمال العنف الأخيرة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين"، داعيًا القادة العسكريين إلى "السماح بالتظاهرات السلمية وإلى محاسبة المسؤولين عن العنف".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير خارجية أميركا: المجتمع الدولي يحضّ على استئناف فوري لمحادثات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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