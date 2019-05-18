القاهرة 35.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

وحسب بيان للهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 18 34

طنطا 17 33

دمنهور 18 30

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 27

مطروح 17 25

السلوم 14 25

سيوة 19 37

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

الزقازيق 18 35

الاسماعيلية 16 35

السويس 19 34

العريش 15 30

رفح 15 30

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رأس سدر 20 32

نخل 14 33

نويبع 18 34

طابا 18 31

كاترين 14 30

الطور 21 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 33

الفيوم 19 35

بنى سويف 18 35

المنيا 18 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 21 40

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32