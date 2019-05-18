محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):
قتل شخصان في هجوم مسلح شنته مجموعة يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على حقل (زلة) النفطي جنوب مدينة اجدابيا الليبية.
وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجمين اشتبكوا مع جهاز حرس المنشات النفطية التابع لقوات قائد ما يسمى بالجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالقرب من البوابة الجنوبية لمدينة زلة واقتحموا حقل زلة التابع لشركة زويتينه النفطية واعتقلوا عددا من موظفي الشركة وبعض الحراس.
يشار إلى أن منطقة زلة النفطية تحتوي على أكبر حقول النفط الليبية مثل حقل الظهرة وآمال أكبر الحقول المنتجة في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين في هجوم مسلح على أحد الحقول النفطية جنوبي ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.