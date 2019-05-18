​مقتل شخصين في هجوم مسلح على أحد الحقول النفطية جنوبي ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

قتل شخصان في هجوم مسلح شنته مجموعة يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على حقل (زلة) النفطي جنوب مدينة اجدابيا الليبية.

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجمين اشتبكوا مع جهاز حرس المنشات النفطية التابع لقوات قائد ما يسمى بالجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالقرب من البوابة الجنوبية لمدينة زلة واقتحموا حقل زلة التابع لشركة زويتينه النفطية واعتقلوا عددا من موظفي الشركة وبعض الحراس.

يشار إلى أن منطقة زلة النفطية تحتوي على أكبر حقول النفط الليبية مثل حقل الظهرة وآمال أكبر الحقول المنتجة في ليبيا.