وزير الطاقة السعودي: أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:
أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط، وأن المملكة ستفعل الصواب كما هو الحال دائما، لكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات .
وأضاف الفالح في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الاخبارية اليوم قبل اجتماع لجنة وزارية غدا الأحد لكبار منتجي النفط من "أوبك" وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا أن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو موعد اجتماع المنظمة. وتابع قائلا "سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما".
وأوضح الفالح أن مبدأين يوجهان أوبك "أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي، والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق.. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".
وكان الوزير السعودي أكد الثلاثاء الماضي عقب استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
واعتبر أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
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