خروج المصابين فى حادث "التسمم الجماعي" بطنطا من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- أ ش أ:
أعلن الدكتور أحمد غنيم ، المشرف العام على المستشفيات الجامعية بطنطا ، أن جميع المصابين في حادث التسمم والاختناق الجماعي الذي وقع مساء أمس (الجمعة) جراء تسرب غاز من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، خرجوا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.
وقال "غنيم" في تصريح اليوم إن المصابين تلقوا العلاج اللازم بمستشفي الطوارئ، مؤكدًا أنهم خرجوا جميعاً بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ، وليس بينهم حالات حرجة.
كانت المستشفيات الجامعية بطنطا في قد استقبلت مساء (الجمعة) 40 حالة تسمم جماعي واختناق جراء انفجار في مصنع للمنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش البحرية مما نتج عنه إصابة صاحب المصنع وجميع المارة في الشارع.
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