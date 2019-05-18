سجن ضابط أميركي سابق أدين بالتجسس لحساب الصين

قالت وزارة العدل الأميركية إنه حكم على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهمة التآمر لنقل أسرار دفاعية أميركية للصين.

وأدانت هيئة محلفين اتحادية كيفن باتريك مالوري في يونيو 2018 بارتكاب عدة تهم بالتآمر لنقل معلومات تخص الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والإدلاء ببيانات كاذبة. وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل الأميركي في بيان إن "هذه القضية مثال مثير للقلق لضباط سابقين بالمخابرات الأميركية تستهدفهم الصين ويخونون بلدهم وزملاءهم".

وقالت وزارة العدل إن مالوري(62 عاماً) تقلد عدة وظائف حساسة بوكالات حكومية وشركات مقاولات دفاعية، وعمل مالوري ضابطاً سرياً بالمخابرات المركزية الأميركية وضابط مخابرات بوكالة مخابرات الدفاع. اقرأ أيضاً.. موظفة سابقة في الخارجية الأميركية تقر بالتجسس لصالح الصين

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