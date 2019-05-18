كوريا الشمالية تعاني من أسوأ موجة جفاف في تاريخها

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زعيم كوريا الشمالية
أعلنت وسائل إعلامية كورية شمالية اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه أسوأ موجة من الجفاف في تاريخها على مدار أكثر من قرن، وذلك بعد أيام من إعراب منظمة الغذاء العالمي عن قلقها البالغ تجاه الوضع بكوريا الشمالية. وذكرت شبكة "فرانس 24" أن كوريا الشمالية تعاني من العزلة ونقص الغذاء نظرا للعقوبات الاقتصادية العديدة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، كما أعلنت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية سجلت أسوأ نسبة لمحصولها الزراعي العام الماضي، بسبب الكوراث الطبيعية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وعدم كفاءة الزراعة بها.
وأضافت الشبكة أن قلة سقوط الأمطار كان عاملا أيضا في الكارثة الإنسانية، حيث بلغت كمية سقوط الأمطار على كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الأربعاء الماضي نحو 56.3 ملليمتر.يذكر أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أعلن في أحدث تقديرات له أن نحو 40% من الشعب الكوري الشمالي يعاني من نقص حاد
وأضافت الشبكة أن قلة سقوط الأمطار كان عاملا أيضا في الكارثة الإنسانية، حيث بلغت كمية سقوط الأمطار على كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الأربعاء الماضي نحو 56.3 ملليمتر.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أعلن في أحدث تقديرات له أن نحو 40% من الشعب الكوري الشمالي يعاني من نقص حاد في الغذاء.
الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية مناورة على توجيه ضربة بعيدة المدى، اليوم الجمعة، بعد 24 ساعة من إطلاقها أيضا ما يشتبه في أنهما صاروخان قصيرا المدى تجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "الزعيم كيم جونج أون، وقف في مركز القيادة، على خطة التدريبات على مختلف وسائل توجيه الضربات طويلة المدى وأمر ببدء المناورة". (التفاصيل)
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