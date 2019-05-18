انت الان تتابع كوريا الشمالية تعاني من أسوأ موجة جفاف في تاريخها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم كوريا الشمالية

أعلنت وسائل إعلامية كورية شمالية اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه أسوأ موجة من الجفاف في تاريخها على مدار أكثر من قرن، وذلك بعد أيام من إعراب منظمة الغذاء العالمي عن قلقها البالغ تجاه الوضع بكوريا الشمالية. وذكرت شبكة "فرانس 24" أن كوريا الشمالية تعاني من العزلة ونقص الغذاء نظرا للعقوبات الاقتصادية العديدة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، كما أعلنت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية سجلت أسوأ نسبة لمحصولها الزراعي العام الماضي، بسبب الكوراث الطبيعية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وعدم كفاءة الزراعة بها.

وأضافت الشبكة أن قلة سقوط الأمطار كان عاملا أيضا في الكارثة الإنسانية، حيث بلغت كمية سقوط الأمطار على كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الأربعاء الماضي نحو 56.3 ملليمتر.يذكر أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أعلن في أحدث تقديرات له أن نحو 40% من الشعب الكوري الشمالي يعاني من نقص حاد

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