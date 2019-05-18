على خطى النمسا.. ألمانيا تفكر في منع الحجاب بالمدارس

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محجبات في ألمانيا - أرشيفية
أعلنت الحكومة الألمانية أنها تفكر في منع التلميذات في المدارس الابتدائية ارتداء الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، نقلت لصحيفة «بيلد» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، عن أنيت ويدمان-موز، المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب، قولها: «من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي». ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بنحو 5 ملايين شخص، أي حوالي 6% من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.
وقال النائب الألماني المحافظ المتخصص في قضايا الأسرة، ماركوس فاينبرج، لصحيفة «بيلد»: «الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن». وذكَّر النائب بـ«الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء
وقال النائب الألماني المحافظ المتخصص في قضايا الأسرة، ماركوس فاينبرج، لصحيفة «بيلد»: «الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن».
وذكَّر النائب بـ«الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرية».
كان مجلس النواب النمساوي قد أقر مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وبحسب راديو «سوا» الأمريكي، قال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم، وندلين مولزر، إن مشروع القانون يمثل «إشارة ضد الإسلام السياسي»، في حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أن النص ضروري لحماية الفتيات من الاستعباد.
وأوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.
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