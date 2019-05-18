شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي: سنفعل الصواب بشأن إمدادات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح السبت أن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط، وأن المملكة ستفعل الصواب كما هو الحال دائماً، لكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات .

وأضاف في تصريحات لرويترز من جدة قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو موعد اجتماع المنظمة. وتابع قائلاً "سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما".

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"سنحقق التوازن السليم"

إلى ذلك، أوضح الفالح أن مبدأين يوجهان أوبك "أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي.

والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".

وكان الوزير السعودي أكد الثلاثاء عقب استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة استمرار الإنتاج والصادرات #السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

واعتبر في حينه أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخراً، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.