شكرا لقرائتكم سجال في إيران.. بعد دعوة نائب لحوار مع أميركا في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشعلت دعوة رئيس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإيراني حشمت الله بیشة لحوار أميركي إيراني تستضيفه قطر أو العراق سجالاً بين مسؤولين في إيران.

فبعد أن غرد بيشه عصر الجمعة على حسابه الرسمي في تويتر مقترحاً إجراء حوار مع الولايات المتحدة في ظل التصعيد الحاصل بين البلدين، على أن تستضيف تلك المحادثات المباشرة قطر او العراق، أتاه الرد من قبل المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي.

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واعتبر خسروي مساء الجمعة دعوة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان لعقد مفاوضات مع أميركا في "وجهة نظر شخصية"، مؤكداً أن أن مجلس الأمن القومي هو الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي بكل ما يتعلق بالقضايا الخارجية والاستراتيجية، ولا اعتبار لأي رأي خارجه.

في المقابل، رد بيشه مجدداً وعبر حسابه على تويتر قائلاً:" مع احترامي لكلام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إلا أن مجلس الأمن القومي مسؤول عن اتخاذ القرارات في القضايا العامة للسياسات الخارجية ولا يمتلك صلاحية منع إعلان وجهات النظر!"

يأتي هذا في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب أميركا العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، مروراً .بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وصولاً مؤخراً إلى ارسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي، وإعلان السعودية ودول خليجية الموافقة على طلب أميركي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في ساعة مبكرة من السبت(18 مايو).