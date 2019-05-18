تمكّن مدرّس من السيطرة على تلميذ كانت في حوزته بندقيّة داخل حرم مدرسة "باركروز" الثانوية في بورتلاند بغرب الولايات المتحدة الأميركية، من دون أن يتمّ إطلاق أيّ رصاصة.
ولم تكشف الشرطة الّتي تدخّلت سريعًا، عن هوّية المشتبه به، إلّا أنّ طلابًا في المدرسة أدلوا بشهادات عدّة، تفيد بأنّ المشتبه به هو أحد زملائهم في الدراسة ويبلغ من العمر 18 عامًا.
وأوضح عضو في شرطة بورتلاند بولاية أوريغون، براد ياكوتس، خلال مؤتمر صحافي، أنّه "دخل أحد الأشخاص إلى حرم المدرسة بسلاح ناري، فتدخّل عدد من موظّفي المبنى، وأقدَم أحدهم على تثبيته أرضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على تلميذ مسلّح داخل مدرسته الثانوية بولاية بورتلاند الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.