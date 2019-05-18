السيطرة على تلميذ مسلّح داخل مدرسته الثانوية بولاية بورتلاند الأميركية

تمكّن مدرّس من السيطرة على تلميذ كانت في حوزته بندقيّة داخل حرم مدرسة "باركروز" الثانوية في بورتلاند بغرب ​الولايات المتحدة الأميركية​، من دون أن يتمّ إطلاق أيّ رصاصة.

ولم تكشف الشرطة الّتي تدخّلت سريعًا، عن هوّية المشتبه به، إلّا أنّ طلابًا في المدرسة أدلوا بشهادات عدّة، تفيد بأنّ المشتبه به هو أحد زملائهم في الدراسة ويبلغ من العمر 18 عامًا.

وأوضح عضو في شرطة بورتلاند بولاية ​أوريغون​، براد ياكوتس، خلال مؤتمر صحافي، أنّه "دخل أحد الأشخاص إلى حرم المدرسة بسلاح ناري، فتدخّل عدد من موظّفي المبنى، وأقدَم أحدهم على تثبيته أرضًا".