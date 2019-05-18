بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الأسترالية

فتحت ​مراكز الاقتراع​ في ​أستراليا​ أبوابها لبدء ​الانتخابات التشريعية​ التي ترجح فيها كفة المعارضة العمالية بشكل طفيف.

وذكرت قناة "​سكاي نيوز​"، أنه سيتوجب على نحو 17 مليون ناخب أسترالي اختيار ممثليهم، فيما تمنح الاستطلاعات تقدما طفيفا ل​حزب العمال​ على المحافظين الحاكمين منذ ستة أعوام.

ويقضي النظام البرلماني في أستراليا، وهو على نهج النظام البريطاني، بأن يصبح زعيم الحزب الذي ينال أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأدنى من البرلمان) رئيسا للوزراء. كما تشمل الانتخابات اختيار 76 عضوا لمجلس الشيوخ، الذي تجرى الانتخابات على نصف مقاعده كل ست سنوات.