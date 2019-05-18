وزير الطاقة السعودي: "أوبك" لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية حزيران

لفت وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ إلى "أنّه ليس متأكّدًا من وجود نقص في المعروض من النفط، وانّ البيانات من ​الولايات المتحدة الأميركية​ ما زالت تظهر وجود "زيادات كبيرة" في المخزونات".

وبيّن أنّ "أوبك" لن تتّخذ قرارًا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية حزيران".

وبشأن تأثير التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط على أسعار النفط والإمدادات، أوضح الفالح أنّ "أوبك" ستتحلّى بالمرونة بشأن إمدادات النفط وسنفعل ما هو صواب"، مشدّدًا على أنّ "علينا الحفاظ على سوق النفط في اتجاهها نحو التوازن وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي، ولكن سنكون متجاوبين أيضًا".

وكان قد أعلن الفالح​​ في 14 أيار الحالي، أنّه "تمّ استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط"، موضحًا أنّ "الاستهداف تمّ عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتمّ السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارًا محدودة". وأكّد أنّ "هذا العمل الإرهابي والتخريبي يستهدف إمدادات النفط العالمية"، مشيرًا إلى "استمرار الإنتاج والصادرات ​السعودية​ من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع".