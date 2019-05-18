وجّه سكرتير عام "الحزب الشيوعي السوداني" محمد مختار الخطيب، اللوم للمجلس العسكري الانتقالي، بعد سقوط قتلى وجرحى من المواطنين في ساحة الاعتصام، خلال الأيام الماضية، وطالبه بـ"فتح تحقيق شفّاف لمعرفة الجهات المتورّطة في الأحداث، على أن تشارك في التحقيقات قوى الحراك الثوري".
ورأى في حديث صحافي، أنّ "امتناع المجلس العسكري الّذي يسيطر على السلطة عن اعتقال رموز النظام البائد وحلّ ميليشياته، الّتي كانت هدّدت علانيّة بقمع المحتجين، وراء ما حدث من تفلّتات أمنيّة". وأكّد أنّ "حزبه لا يزال موجودًا وسط الناس، وكلّ يوم يزداد نفوذًا، والشعب يعرفنا تمامًا"، مشيرًا إلى أنّ "بعد تجربة 30 عامًا من حكم الإسلاميين، ظهر من هو الذي قلبه على بلاده وشعبه ومن قلبه على نفسه".
وبيّن الخطيب أنّ "النظرية الماركسية ما زالت صالحة منهجًا للحكم"، ولم يستبعد أن "تحكم السودان من جديد". ونفى أن يكون حزبه هو من يقود حراك الشارع، قائلًا: "إنّها ثورة الشعب بكلّ أطيافه، و"الشيوعي" جزء منها". كما أعلن "أنّه لن يترشّح لأيّ منصب في الفترة الإنتقاليّة، لأنّ الحكومة المقبلة هي حكومة كفاءات وليست للمحاصصات الحزبية"
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم "الشيوعي" السوداني: لا أستبعد أن تحكم النظرية الماركسية البلد من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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