أشارت مصادر لـ"الجمهورية" الى انّ "ما باتَ يُعرف بملف التدابير العسكرية رقم 1 و2 و3، تمّت إحالته الى ​المجلس الأعلى للدفاع​، للبَت بكيفية تعميمها وتنفيذها في ​الجيش​ والمؤسسات الأمنية والعسكرية كلّ بحسب مهامها توفيراً لعشرات المليارات"، مضيفة: "وهو ما انتهت اليه الإجتماعات التي عقدت بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزيري الدفاع والداخلية، بعد اجتماع قيادتي الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في مكتب قائد الجيش في ​اليرزة​ للبحث بالمقترحات الموحّدة بشأن هذه التدابير لدى للقوى الأمنية والعسكرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: ملف التدابير العسكرية احيل الى المجلس الاعلى للدفاع لبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.