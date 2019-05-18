باسيل: النقاش بالموازنة ايجابي والكل يتلقف الافكار المطروحة بايجابية

اكد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في حديث صحافي الى أنها "المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هذا ​النقاش​ في ​الموازنة​ و​الاقتصاد​ والإصلاح، ويظهر معنا كم هو عمق المشكلة في البلاد"، لافتا الى أن "هناك أموراً أنا لا أدّعي البطولة فيها، ولكن يجب ان تؤخَذ بعين الاعتبار"، مضيفا: "أقول بكل موضوعية انّ النقاش إيجابي، والكل يتلقّف الافكار المطروحة بإيجابية".

وأضاف: "لا أحد في ​مجلس الوزراء​ يتعاطى مع الأمور وكأّن ما كتب قد كتب"، مشيرا الى أن "هناك قرارات كبيرة تأخذها ​الحكومة​"، لافتا الى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ أتى اليوم بموازنة جديدة نتيجة النقاش، وهذا برهان على انّ ذلك حصل نتيجة النقاشات".