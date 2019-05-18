باسيل: النقاش بالموازنة ايجابي والكل يتلقف الافكار المطروحة بايجابية

اكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حديث صحافي الى أنها "المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هذا النقاش في الموازنة والاقتصاد والإصلاح، ويظهر معنا كم هو عمق المشكلة في البلاد"، لافتا الى أن "هناك أموراً أنا لا أدّعي البطولة فيها، ولكن يجب ان تؤخَذ بعين الاعتبار"، مضيفا: "أقول بكل موضوعية انّ النقاش إيجابي، والكل يتلقّف الافكار المطروحة بإيجابية".
وأضاف: "لا أحد في مجلس الوزراء يتعاطى مع الأمور وكأّن ما كتب قد كتب"، مشيرا الى أن "هناك قرارات كبيرة تأخذها الحكومة"، لافتا الى أن "وزير المال علي حسن خليل أتى اليوم بموازنة جديدة نتيجة النقاش، وهذا برهان على انّ ذلك حصل نتيجة النقاشات".
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