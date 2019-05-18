الجمهورية: وزير المال أعرب عن استيائه من المماطلة باقرار الموازنة

كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "وزير المال ​علي حسن خليل​ أعرب عن استيائه داخل الجلسة من المماطلة في إقرار ​الموازنة​، وانه عرض أرقامها النهائية، وسلّم ​مجلس الوزراء​ الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجدّداً"، لافتة الى أن "مجلس الوزراء بحث في مقترحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والتي تبيّن انها كانت مدار بحث بشكل متفرّق في جلسات سابقة".

واشار احد الوزراء لـ"الجمهورية" الى أننا "نتلهّى بمناقشات وتفرض علينا طروحات لا نعرف الغاية منها ولا الى أين ستصل".