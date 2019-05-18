الجمهورية: وزير المال أعرب عن استيائه من المماطلة باقرار الموازنة

كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "وزير المال علي حسن خليل أعرب عن استيائه داخل الجلسة من المماطلة في إقرار الموازنة، وانه عرض أرقامها النهائية، وسلّم مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجدّداً"، لافتة الى أن "مجلس الوزراء بحث في مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل والتي تبيّن انها كانت مدار بحث بشكل متفرّق في جلسات سابقة".
واشار احد الوزراء لـ"الجمهورية" الى أننا "نتلهّى بمناقشات وتفرض علينا طروحات لا نعرف الغاية منها ولا الى أين ستصل".
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