اشارت مصادر وزارية مطلعة على اجواء الجلسة الحكومية الاخيرة الى أنه "كأننا امام سوق عكاظ، افكار جديدة تصادم افكاراً قديمة، وطروحات جرى بتّها ثم يعاد طرحها، وطروحات فضفاضة يتطلب نقاشها جلسات مفتوحة وطويلة ل​مجلس الوزراء​"، لافتا الى أنه "ليس مفهوماً ما معنى هذه المماطلة؟ هل هي مقصودة ام انها طبيعية؟ لا نعرف"، مضيفا: "ما نعرفه انّ مشروع ​الموازنة​ موجود امام الجميع، والمفارقة انّ هناك من يعمل على "تمغيط" ​النقاش​ واذا بقينا على هذا الوضع، لا اعتقد انّ الموازنة ستبصر النور في وقت قريب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: مشروع الموازنة موجود وهناك من يعمل على "تمغيط" النقاش فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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