جريصاتي: خفضنا الضرائب على السيارات الكهربائية إلى 0 بالمئة للتخفيز على شرائها

أكّد وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، حول ما إذا ​لبنان​ أصبح جاهزًا لاحتضان هذه سياسة "البيئة الصديقة" واستخدامه سيارات كهربائية للحدّ من ​التلوث البيئي​، أنّ "لبنان حاضر بكلّ ما للكلمة من معنى لاحتضان هذه السياسة. ولكن على اللبنانيين أن يتقبّلوا فكرة استخدام السيارة الكهربائية".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "لبنان عكس ما يعتقده البعض، يتمتّع ب​التيار الكهربائي​ 24 ساعة متواصلة، بفضل ​المولدات​ الكهربائية المنتشرة في مختلف مناطقه"، لافتًا إلى أنّها "تكنولوجيا جديدة قد يخافها المستهلك بداية، ولكنّنا من خلال حملات توعية تصبّ في هذا الهدف، فإنّنا نحاول مقاربته من هذه السياسة البيئية الّتي من شأنها أن تحدّ بشكل كبير من نسبة التلوث في البلاد".

وركّز جريصاتي على أنّ "السيارة الكهربائية تعدّ بديلًا أقلّ كلفة عن غيرها من السيارات". وذكر "أنّنا قد خفّضنا ​الضرائب​ المفروضة على هذا النوع من السيارات إلى صفر في المئة، كي نحفّز اللبنانيين على القيام بهذه النقلة النوعيّة في حياتهم اليوميّة ولشراء هذا النوع من السيارات".