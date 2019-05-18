عثمان: الكلام عن توزيعي الامن الداخلي ثلثين بثلث على تدبير رقم 3 غير دقيق

لفت مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في حديث صحافي الى أن " ما نُشر عن انني وزّعت قوى الامن الداخلي ثلثين بثلث على التدبير رقم 3 هو غير دقيق"، مشيرا الى أن "كل ما يسري على ضبّاط وعسكريي ​الجيش​ يسري كذلك على ضبّاط وعسكريي ​القوى الامنية​ من تعويضات وفق قانون الدفاع، ونحن بانتظار عودة قائد الجيش من سفره لينعقد مجلس الدفاع الاعلى للاتفاق نهائياً على هذا الامر".

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