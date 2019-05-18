مراكش.. العثور على جثة شيخ في ظروف غامضة

لقي شخص مصرعه، أمس الخميس، في ظروف غامضة، بعد سقوطه من فوق دراجته الهوائية في دوار البطمة إقليم شيشاوة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك متزوج، ويبلغ من العمر 63 سنة، وعثر عليه جثة هامدة بجانب الطريق، وبالقرب منه دراجته الهوائية، من دون أن تظهر عليه آثار الضرب، أو السقوط.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المرجح أن تكون أزمة قلبية مفاجئة ألمت بالهالك، ما أودى بحياته على الفور، ويبقى التشريح الطبي هو الفاصل للحسم في سبب الوفاة.
وانتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، التابع للمركز الترابي شيشاوة، حيث تم فتح تحقيق في الحادث، ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
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