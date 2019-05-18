مصلحة النقابات بالمستقبل: ما صدر عن الأسمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام

استنكرت مصلحة النقابات العمالية في "​تيار المستقبل​" ما صدر على لسان رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ من إسفاف كلامي بحق الكاردينال البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، وما يمثله في وجدان اللبنانيين من قيمة وطنية وروحية.

وإعتبرت مصلحة النقابات في بيان لها ان "ما صدر عن الأسمر كلام مهين بحق كل اللبنانيين، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن تبريره بأنه زلة لسان، وهو بالتالي مردود له ولمن وافقوا عليه وضحكوا له، ولا يليق بالاتحاد العمالي العام وتاريخه النقابي".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.