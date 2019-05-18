حركة الارض: لاصدار حرم كنسي على بشارة الاسمر

اعتبرت حركة الارض اللبنانية أن "كلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر اهانة بحق الموارنة"، مطالبة المدعي العام بـ "مسائلته ومحاسبته على كلامه المهين لمثلث الرحمة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير".
وفي بيان لها دعت الحركة "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بإصدار حرم كنسي على المدعو بشارة الاسمر على اهانته الكنيسة المارونية والمسيحيين واللبنانيين بأهانته رمزا لبنانيا اجمع اللبنانيون والاخوة العرب على طهارته وثباته في خدمة القضية اللبنانية".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
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