حركة الارض: لاصدار حرم كنسي على بشارة الاسمر

اعتبرت حركة الارض اللبنانية أن "كلام رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ اهانة بحق ​الموارنة​"، مطالبة المدعي العام بـ "مسائلته ومحاسبته على كلامه المهين لمثلث الرحمة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير".

وفي بيان لها دعت الحركة "البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ بإصدار حرم كنسي على المدعو بشارة الاسمر على اهانته ​الكنيسة المارونية​ والمسيحيين واللبنانيين بأهانته رمزا لبنانيا اجمع ​اللبنانيون​ والاخوة العرب على طهارته وثباته في خدمة القضية اللبنانية".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.