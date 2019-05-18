إفطار رمضاني جمع قيادتي حركة أمل وحزب الله في منطقة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا انه في أجواء شهر رمضان الكريم، إلتقت قيادتا حركة أمل وحزب الله في منطقة صيدا على مائدة الإفطار في مطعم لارك-مغدوشة، حيث تبادل الطرفان التهنئة بشهر الرحمة والخير.
وحضر عن حركة "أمل" عضو المكتب السياسي المهندس بسام كجك ومسؤول منطقة صيدا الأستاذ رامي حمدان ومسؤول الإعداد والتوجيه في المنطقة الأستاذ على جزيني، وعن حزب الله مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤول الإرتباط والتنسيق الحاج محمد معنية وكانت فرصة للتداول في الشؤون العامة في لبنان .
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