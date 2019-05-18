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إفطار رمضاني جمع قيادتي حركة أمل وحزب الله في منطقة صيدا

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افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا انه في أجواء شهر رمضان الكريم، إلتقت قيادتا ​حركة أمل​ و​حزب الله​ في منطقة صيدا على مائدة الإفطار في مطعم لارك-مغدوشة، حيث تبادل الطرفان التهنئة بشهر الرحمة والخير.

وحضر عن حركة "أمل" عضو المكتب السياسي المهندس ​بسام كجك​ ومسؤول منطقة صيدا الأستاذ رامي حمدان ومسؤول الإعداد والتوجيه في المنطقة الأستاذ على جزيني، وعن حزب الله مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ ومسؤول الإرتباط والتنسيق الحاج محمد معنية وكانت فرصة للتداول في الشؤون العامة في لبنان .

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