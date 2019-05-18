مادورو يعلن عودة مبعوثيه من النرويج دون كشف تفاصيل المحادثات مع المعارضة

لفت الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في بيان الى أنه "دعا وزير الخارجية خورخي رودريغيز والحاكم هيكتور رودريغيز، عقب عودتهما من ​النرويج​ لكي أطلع البلد بكل مسؤولية بأنهما ترأسا الوفد الفنزويلي لبداية حوار ومحادثة مع المعارضة الفنزويلية "لإعداد أجندة سلمية".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أنا أؤمن بالسلام وأؤمن بالحوار، وأطلب دعم جميع شعب ​فنزويلا​ لتحقيق السلام والوئام"، مضيفا: "لن أقول أكثر من ذلك، لأن هذه هي الخطوة الأولى، ونحن ملتزمون، فضلا عن كوننا نحترم قواعد اللعبة"، معبرا عن "شكره لوزير الخارجية النرويجي على جهوده لبناء السلام في فنزويلا".

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة إن اثنين من مبعوثيه توجها إلى النرويج هذا الأسبوع لبدء "استكشاف" احتمالات إجراء حوار مع المعارضة "لإعداد أجندة سلمية".