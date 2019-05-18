الإفراج عن النائبة الأردنية السابقة هند الفايز بعد توقيفها بسبب قضايا مالية

أفرجت ​السلطات الأردنية​ عن النائبة السابقة هند حاكم الفايز، بعد توقيفها ليل أوّل من أمس بموجب طلب تنفيذ قضائي مالي صادر بحقّها، فيما اعتبر ناشطون وحقوقيون أنّ "سيناريو اعتقالها كان انتقائيًّا ودراميًّا".

وكانت قد اعتقلت السلطات الفايز، المعارضة وصاحبة العبارة الشهيرة "اقعدي يا هند"، بموجب مذكرة إحضار بحقّها، بعد أن أوقفتها دورية أمن في الشارع العام وطلبت اعتقالها وسط مقاومة وصراخ.

وأصدرت السلطات القضائية مذكّرة التوقيف على خلفيّة قضايا ماليّة على الفايز تطالبها بها إحدى الشركات بمبلغ يقدّر بنحو 12 ألف دينار أردني (15 ألف دولار أميركي)، وهو ما أثار حفيظة جمهور التواصل الاجتماعي الذي استهجن السرعة بين إصدار المذكرة وتنفيذها.