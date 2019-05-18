الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مكسيكيين لتورطهم في قضايا فساد

فرضت وزارة الخزانة الأمركية، عقوبات على قاضٍ وحاكم مكسيكي سابق للاشتباه في تورطهما بعمليات فساد، موضحة ان الحاكم السابق لولاية ناياريت المكسيكية روبرتو ساندوفال كاستانيدا متورط في عمليات فساد تشمل اختلاس أصول مالية وتلقي رشاوى من عصابات المخدرات.
كما أوضحت ان قاضي التحقيق المكسيكي إسيدرو أفيلار غوتيريز تلقى هو الآخر أموالاً من عصابات مخدرات مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح أعضاء كبار فيها.
وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قامت بتصنيف أفراد آخرين يعملون كرجال أعمال على صلة بتهريب المخدرات.
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