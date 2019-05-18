زلزال بقوة 6 درجات ضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أنّ "زلزالًا بلغت شدّته ست درجات، وقع قبالة سواحل ​بابوا غينيا​ الجديدة (Papua New Guinea)".

وأوضحت أنّ "الزلزال يقع مركز الزلزال على بعد 12 كم جنوب غرب قرية تارون وعلى عمق 27.4 كيلو مترا". ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.

مع الإشارة إلى أنّ بابوا غينيا الجديدة تقع في منطقة ما يُسمّى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتدّ على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميّز بالنشاط العالي للزلزال والبراكين. وتضمّ هذه المنطقة 90 بالمئة من البراكين النشطة في العالم.