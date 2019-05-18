اخبار العالم

المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أميركية بعد مفاوضات مع الويات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اشارت ​الحكومة​ ​المكسيك​ية في بيان الى أنه "بعد مفاوضات بين المكسيك و​الولايات المتحدة​ بما يخص الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة، تم التوصل للاتفاق مفيد لكلا الطرفين: إلغاء هذه الرسوم، وإبقاء توريد الصلب والألمنيوم من بلدنا دون حصص. وبالتالي استعادة التبادل التجاري لهذه المنتجات دون ​رسوم جمركية​".

هذا وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ فرض في حزيران الماضي رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك و​الاتحاد الأوروبي​، مستغلاً قانوناً يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد ​الأمن​ القومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أميركية بعد مفاوضات مع الويات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا