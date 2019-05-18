المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أميركية بعد مفاوضات مع الويات المتحدة

اشارت ​الحكومة​ ​المكسيك​ية في بيان الى أنه "بعد مفاوضات بين المكسيك و​الولايات المتحدة​ بما يخص الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة، تم التوصل للاتفاق مفيد لكلا الطرفين: إلغاء هذه الرسوم، وإبقاء توريد الصلب والألمنيوم من بلدنا دون حصص. وبالتالي استعادة التبادل التجاري لهذه المنتجات دون ​رسوم جمركية​".

هذا وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ فرض في حزيران الماضي رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك و​الاتحاد الأوروبي​، مستغلاً قانوناً يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد ​الأمن​ القومي.