المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أميركية بعد مفاوضات مع الويات المتحدة

اشارت الحكومة المكسيكية في بيان الى أنه "بعد مفاوضات بين المكسيك والولايات المتحدة بما يخص الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة، تم التوصل للاتفاق مفيد لكلا الطرفين: إلغاء هذه الرسوم، وإبقاء توريد الصلب والألمنيوم من بلدنا دون حصص. وبالتالي استعادة التبادل التجاري لهذه المنتجات دون رسوم جمركية".
هذا وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرض في حزيران الماضي رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، مستغلاً قانوناً يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.
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