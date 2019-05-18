"أهم أسلحة الدولة".. 5 رسائل لمستقبل وطن في إطلاق "كلنا منتخب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرياضة لم تعد وسيلة ترفيهية كما كانت في الماضي.

ووجه رشاد، في كلمته خلال تدشين الحزب لمبادرة "كلنا منتخب مصر"، أمس الجمعة، 5 رسائل يرصدها الخليج 365.

- الرياضة أصبحت وسيلة فعالة وقوية لمحاربة أي تطرف فكري.

- كرة القدم أمن قومي.

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- الرياضة تجمع ما تفرقه السياسية أو المطامع والأهواء والمصالح الشخصية.

- ما يذكره التاريخ أن في دولة أفريقية ليبرالية لم تكن تتوقف فيها الحرب الأهلية أبدا، إلا عندما تبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية، لمشاهدة نجومها وتشجيع منتخبها.

- الرياضة اليوم أصبحت أهم أسلحة الدولة لمواجهة أي فتنة داخلية أو أي محاولة لتعكير صفو السلم المجتمعي.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، دشن، أمس، مبادرة "كلنا منتخب مصر"؛ لتوحيد الجماهير خلف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ودعم جهود الدولة استعدادًا للبطولة.

وأطلق الحزب، الفيديو الدعائي للمبادرة، لحث الجماهير على تنحية الخلافات جانبًا فيما الانتماءات. وظهر في الفيديو الذي حمل عنوان "كلنا منتخب مصر"، النجومخالد بيبو، حازم إمام، عماد متعب، حسني عبد ربه، وأحمد حسام ميدو.