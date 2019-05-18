فيديو- بمشاركة متعب وحازم وميدو.. مستقبل وطن يطلق "كلنا منتخب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

دشن حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا منتخب مصر"؛ لتوحيد الجماهير خلف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ودعم جهود الدولة استعدادًا للبطولة.

وأطلق الحزب، أمس الجمعة، الفيديو الدعائي للمبادرة، لحث الجماهير على تنحية الخلافات جانبًا فيما الانتماءات. وظهر في الفيديو الذي حمل عنوان "كلنا منتخب مصر"، النجومخالد بيبو، حازم إمام، عماد متعب، حسني عبد ربه، وأحمد حسام ميدو.

وحرص النجوم على تقديم رسالة واضحة في الفيديو، وهي رغم أن كلًا منهم لم يلعبوا إلا لنادٍ واحد خلال مسيرته الرياضية، لكنهم في البطولة سيكونون خلف منتخب مصر.

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ونظم مستقبل وطن مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق المبادرة، حضره قيادات الحزب، بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة المصرية، من بينهم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، ورئيس لجنة الرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن: "أعتقد أن الرسالة الأولى التي يمكن أن نقولها اليوم إن الرياضية ليست نوعًا من أنواع الترفيه أو المتعة فقط كما كانت في الماضي، الرياضية الآن اصبحت أسلوب حياة، أو كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرياضية أمن قومي مصري".