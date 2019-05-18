محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
انتحر شاب، مساء أمس الجمعة، شنقًا في سقف غرفة المنزل بناحية قرية بيت داوود دائرة مركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارا بالواقعة، وتبين انتحار "م أ" 29 عاما بحبل في غرفة نومه.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن أسرة الشاب المذكور بحثوا عنه لتناول إفطار رمضان فوجدوه معلقًا جثة هامدة.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار شاب شنقًا في سقف منزله بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.