انتحار شاب شنقًا في سقف منزله بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

انتحر شاب، مساء أمس الجمعة، شنقًا في سقف غرفة المنزل بناحية قرية بيت داوود دائرة مركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارا بالواقعة، وتبين انتحار "م أ" 29 عاما بحبل في غرفة نومه.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن أسرة الشاب المذكور بحثوا عنه لتناول إفطار رمضان فوجدوه معلقًا جثة هامدة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.