وفاة شابين وإصابة ثالث في حادث سير بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

توفي شابان وأصيب ثالث؛ جراء حادث سير على طريق السوالم في دمياط، وجرى إخطار قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأمرت بنقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وشهد الطريق حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية، ما أدى إلى وفاة محمد رجب الدشتي، مقيم في السوالم، وحمودة الشهاوي، مقيم في الألفي بكفر سعد، وأصيب معاذ محمد رزق وجرى نقله إلى غرفة عمليات المستشفى بحالة خطرة في محاولة لإنقاذ حياته، وجرى إخطار قسم شرطة كفر سعد بالواقعة وتحرر المحضر القانوني وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.