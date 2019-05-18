محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
توفي شابان وأصيب ثالث؛ جراء حادث سير على طريق السوالم في دمياط، وجرى إخطار قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأمرت بنقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى المركزي.
وشهد الطريق حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية، ما أدى إلى وفاة محمد رجب الدشتي، مقيم في السوالم، وحمودة الشهاوي، مقيم في الألفي بكفر سعد، وأصيب معاذ محمد رزق وجرى نقله إلى غرفة عمليات المستشفى بحالة خطرة في محاولة لإنقاذ حياته، وجرى إخطار قسم شرطة كفر سعد بالواقعة وتحرر المحضر القانوني وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شابين وإصابة ثالث في حادث سير بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.