"مصر للطيران" تحيي الذكرى الثالثة لـ"الطائرة المنكوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، رسالة للعاملين بالشركة وأسر طائرة باريس المنكوبة والتي سقطت في البحر المتوسط في الذكرى الثالثة للحادثة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا التي راحت جراء الحادث.

وقال عادل في رسالته: "تحل علينا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم ذكرى غالية على قلوبنا جميعا نحن أبناء مصر للطيران، وهي الذكري السنوية الثالثة لضحايا وشهداء حادث طائرة مصر للطيران رحلة MS 804 القادمة من باريس الي القاهرة في 19 مايو 2016".

وأضاف: "فقدنا زملاء لنا كانوا مثالا للاخلاص والتفاني في العمل، ولنا معهم ذكريات جميلة ومروا معنا بأوقات صعبة وشاركونا من أجل النهوض بالشركة".

وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصرياً، و15 فرنسيا وكانت الرحلة قادمة من باريس.