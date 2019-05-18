إصابة 40 بالتسمم في انفجار مصنع منظفات بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
استقبلت المستشفيات الجامعية بطنطا، مساء أمس الجمعة، 40 حالة تسمم واختناق جراء انفجار في مصنع للمنظفات الصناعية بميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا ما نتج عنه إصابة صاحب المصنع وجميع المارة في الشارع.
قال الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام، في تصريحات صحفية، أنه جرى تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من التخصصات الطبية المختلفة ودخول الحالات في أقسام العنايات المركزة، وخرجت ١٦ حالة بعد استشفائها ومازالت الحالات الباقية تتلقى العلاج.
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