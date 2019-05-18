شاهد.. وثيقة لأقدم تسجيل لأذان المسجد الحرام قبل 138 عامًا

كشفت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل قرابة 138 عاماً. اوضحت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر أن ‏"الله أكبر" أقدم شعور في الكون وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود بتويتر أن ‏"الله أكبر" أقدم شعور في الكون وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعودإلى حوالي عام 1302هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم دارة الملك عبدلعزيز، تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي .

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