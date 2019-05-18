يوم يعادل شهرين.. قرية لن تغيب عنها الشمس إلا بعد 60 يوما

يوم طوله يتجاوز أطول الأيام التي تعيشها في السنة، بدأت ساعاته الأولى، أمس الخميس، في قرية نورغام الواقعة أقصى شمال فنلندا، وسيستمر إلى أن يعادل 61 يوما، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفنلندية.
وأعلنت هيئة الأرصاد (فوريكا)، أن “اليوم القطبي بدأ أمس (الخميس 16 ماي) في قرية نورغام الواقعة شمال فنلندا”، لتعم الأخيرة بأشعة الشمس بشكل متواصل على مدى أزيد من شهرين، موضحة أنه “بالإمكان الاستمتاع هناك بشمس منتصف الليل لأزيد من شهرين”، حيث أنها لن تغرب إلا في يوم 29 يوليوز.
وتقع نورغام ضمن بلدية أوتسوكي في مقاطعة لابلاند الفنلندية، متمركزة على الضفة الجنوبية من نهر تينو المقابل للنرويج، ويبلغ عدد سكانها حوالي 250 نسمة.
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