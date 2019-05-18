أكدت الفنانة المغربية دنيا باطمة، أن تجاوزت خلافها مع ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا ترك، موضحة أنها ساهمت في تنظيم احتفال عيد ميلادها في البحرين قبل أيام، رغم أنها لم تحضره.
وعلقت باطمة على خلافاتها الآنية مع مشاهير ذكور، على موقع التواصل الاجتماعي :” لم أفهم، “المعاطية” هي من عادات النساء، لكن في الآونة الأخيرة أصبحت أرى العكس، إذ أن رجالا دائبوا عليها”
وعبرت باطمة عن فخرها، بافتتاح معرض رمضان التجاري، ليلة الخميس الجمعة، مؤكدة أن المشرفين عليه سيخصصون غلافا ماليا للتضامن مع فنان محتاج، مرحبة بفكرة تخصيص هذا المبلغ للفنانة فاطمة الركراكي.
وبخصوص جديدها الفني، كشفت باطمة أنها تحضر لأغنية عن الصحراء المغربية، صورتها على شكل فيديو كليب لمدينة الداخلة، نافية أن يكون ذلك بسبب رغبتها في الحصول على وسام ملكي جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر باطمة تعلن صلحها مع حلا.. وتقصف خصومها:” الرجال ولاو أكثر من العيالات في المعاطية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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