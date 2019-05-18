48 صحيفة الالكترونية من أصل 372 تديرها مديرات نشر.. بنسبة 13 بالمائة

بلغ عدد الصحف الالكترونية التي تديرها مديرات نشر 48 صحيفة من أصل 372 صحيفة إلكترونية، أقدمت خلال هذه السنة على ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر.

وقالت وزارة الثقافة والاتصال، اليوم الجمعة، إنه إلى حدود ماي 2019، بلغت نسبة الصحف الإلكترونية التي تديرها النساء حوالي 13 في المائة.

بالمقابل، كانت 42 صحيفة من أصل 314 صحيفة إلكترونية ملائمة، تديرها النساء العام الماضي.

وثمنن الوزارة حضور المرأة كفاعل أساسي في المشهد الإعلامي المغربي.

واعتبرت أن التطور الذي عرفه المشهد المغربي، لاسيما فيما يخص تقلد المرأة المهنية لمناصب المسؤولية، ينبني على أساس الكفاءة والتجربة المهنية النوعية والمتميزة.