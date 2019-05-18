هدف كومارا القاتل ينقذ الوداد من الهزيمة.. طنجة تمنح الرجاء آمالا جديدة للمنافسة على اللقب

واصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مسلس إهدار النقاط في الدورات الاخيرة من البطولة، وتعادل بميدانه وأمام جماهيره، بهدفين لمثلهما، أمام اتحاد طنجة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، بملعب ” الأب جيغو”، عن مؤجل الجولة 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ودخل الفريق الأحمر، الجولة الأولى ضاغطا، من أجل الوصول لشباك الفريق الضيف، غير أن محاولات كل من اسماعيل الحداد وميشيال باباتوندي، عرفت تواجد دفاع صلب وحارس متألق.

الفريق الطنجاوي، تراجع للخلف واعتمد على الكرات المضادة، وهو الأسلوب الذي أعطى ثماره في الدقيقة 41، بواسطة اللاعب أيوب الكعداوي، في الدقيقة 41.

لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق الزائر بهدف دون رد.

وفي الجولة الثانية، عرفت الكرة مسارا واحدة هو اتجاه مرمى الحارس، هشام المجهد، الفريق الودادي تفنن في إهدار سيل جارف من الفرص السانحة للتسجيل، خاصة بواسطة الحداد، داري وميشيال باباتوندي.

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النجم النيجيري، سيفك أخيرا نحس الشباك، في الدقيقة 81، بعد أن وقع هدف التعادل، من مجهود فردي خاص.

وعرفت الدقائق الأخيرة، سيطرة تامة للفريق الودادي، من أجل تسجيل التعادل، غير أن هجمة طنجاوية مرتدة، ستثمر هدفا ثانيا، في الدقيقة 89، بكرة رأسية رائعة من المهدي النغمي.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن المباراة ستنتهي بانهزام الوداد، ظهر المدافع إبراهيما كومارا، الذي سجل هدف التعادل في آخر ثانية من المباراة.

لتنتهي المباراة بتعادل الوداد، ويواصل في نزيف النقاط، حيث رفع رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الأول، ليمنح فرصة أخرى لغريمه الرجاء، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة.