مبادرة شبابية .. غرس ثلاث شجيرات للزيتون أمام كنيسة وكنيس ومسجد بالدار البيضاء

أطلق شباب مغاربة اليوم الجمعة بالدار البيضاء، مبادرة قالوا إن لها بعد أخوي وتسامحي، وأطلقوا عليها إسم “غرس الأخوة”.

وتتعلق المبادرة بغرس ثلاثة من شجيرات الزيتون، أمام (كاتدرائية نوتر دام دو لورد)، و(كنيس نيفي شالوم)، و(مسجد الزاوية القادرية بالمدينة القديمة).

وبالتزامن مع تنفيذ المبادرة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، تم تنفيذها في نفس اليوم بكل من وجدة والرباط والصويرة ومراكش، ومدينة بروكيسل، العاصمة البلجيكية.

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وفي كلمة بالمناسبة، قال خاحام كنيس نيفي شالوم، جاكي سيباك، بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن هذه المبادرة تعكس روح الأخوة والتعايش والوئام التي تسود بين كل الديانات السماوية”.

وفي نفس السياق، قال المشرف على الزاوية الحراقية الشادلية الدرقاوية بجهة الدار البيضاء، الشريف عمر العمراني المريني، إن المبادرة تعكس السياسة التي ينتهجها المغرب في التعاطي مع الديانتين الأخريين.

واعتبر الأب جيرمان كوسا، أن الديانات توحد الناس ولا تفرقهم، لافتا الى أن المغرب هو أرض للسلم والأخوة.