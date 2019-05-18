“اليوم24” يكشف تفاصيل صفقة شراء الجيش المغربي أقوى مروحية قتالية من طراز “أباتشي”

أفاد مصدر جيد الإطلاع لـ”اليوم24″ أن المفاوضات التي كان المغرب قادها مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف شراء طائرات هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي AH-64 كانت بالفعل مثمرة، وخصلت إلى ظفر المغرب بهذه الطائرات القتالية.

مصدر “اليوم24” المتخصص، قال إنه بالرغم من أن الجميع، يعرف معلومات قليلة عن الصفقة المغربية الأمريكية لشراء “الأباتشي” والتي انطلقت مفاوضاتها منذ أبريل 2018، غير أنه كشف عن موعد تسلم المغرب هذه الطائرات والغاية من شراءها، وأكد مصدر “اليوم24” أن عدد الطائرات التي سيحصل عليها المغرب من الجانب الأمريكي غير معروف”، وكشف أن الطائرات القتالية الجديدة ستصل للمغرب في موعد لا يتجاوز عامين.

وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب بدأ التفاوض حول الصفقة المذكورة، بمناسبة انعقاد اللجنة الاستشارية العاشرة للدفاع المغربي الأمريكي، التي عقدت في واشنطن، برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق.

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وتُعتبر (AH-64 Apache) مروحية هجوم أمريكية من إنتاج شركة بوينغ، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي، وهي قادرة على العمل ليلا ونهارا وفي بجميع الظروف المناخية. والأباتشي مسلحة بصواريخ هيلفاير الخارقة للدروع وهي مجهزة بمدفع رشاش إم230 بعيار 30مم، وصواريخ الهايدرا 70 (مقاس 2.75 إنش) الفعالة تجاه أنواع مختلفة من الأهداف. طائرة الأباتشي قادرة على الصمود في مواجهات عنيفة، حيث تستطيع الاستمرار في العمل حتى بعد الإصابة بطلقات 23مم في مناطقها الحساسة.

وفي الأسبوع الماضي، أجازت وزارة الخارجية الأمريكية عملية بيع عسكرية أجنبية محتملة لـ 24 طائرة هليكوبتر من نفس الطراز إلى قطر، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار،و سيكون المغرب ثاني بلد أفريقي يمتلك المروحية بعد مصر التي اشترت أسطولًا في عام 1995.