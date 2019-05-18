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مقتل 20 حوثياً في كمين للجيش اليمني بـ«مأرب»

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قتل الجيش اليمني 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الجمعة، في كمين محكم، بجبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأوضح موقع “سبتبمر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش استدرجت، عدداً من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان بمديرية صرواح، وباغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

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