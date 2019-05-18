قلق أممي بشأن أوضاع ثلاثة ملايين شخص في إدلب السورية

المناطق - وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن أوضاع ثلاثة ملايين شخص في مدينة إدلب السورية.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في خطابها أمام مجلس الأمن اليوم، أن المجتمع الدولي أمام مرحلة أخرى من الصراع السوري، حيث يدفع المدنيون ثمن حرب لا تنتهي، مشيرة إلى استمرار تزايد الأعمال القتالية في الميدان، مما قد يسهم في تداعيات كارثية وتهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك من جانبه، أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تصعيدًا مميتًا في الصراع شمال غرب سوريا، مضيفًا أن التقارير خلال تلك الفترة تفيد بمقتل ما يصل إلى 160 شخصًا، وتشريد 180 ألفًا على الأقل، فيما انتقل الكثيرون إلى المخيمات، بينما لم يجد أكثر من 80 ألف شخص مكانًا يلجأون إليه.

وأشار إلى أن ثلاثة تجمعات للنازحين تعرضت لهجوم، وقد تضررت مناطق في غرب حلب وشمال حماة، التي تسيطر عليها الحكومة، بالأعمال العدائية مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من المدنيين.