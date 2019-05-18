الان تتابع السعودية ودول خليجية توافق على إعادة نشر قوات أميركية في مواجهة إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن المملكة العربية السعودية ودول خليجية وافقت على إعادة نشر قوات أمريكية في منطقة الخليج العربي في مواجهة إيران.

وقالت مصادر إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين دول خليجية وأميركا.

وأضافت أن الاتفاق الخليجي – الأميركي يهدف إلى ردع إيران عن اعتداءات محتملة.

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وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الأربعاء، عن طبيعة المعلومات الاستخبارية التي دفعت، مؤخرا، البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني وشيك.

ونقلت الصحيفة، عن 3 مسؤولين أميركيين، قولهم إن المعلومات الاستخبارية تمثلت في صور أظهرت تحميل الإيرانيين لصواريخ على متن قوارب صغيرة في الخليج العربي، فيما بدا أنه مؤشر على هجوم إيراني وشيك.

ورصدت الصور، التي التقطت من السماء، قطع الصواريخ مجمعة بالكامل، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال أن يطلق الحرس الثوري الإيراني هذه الصواريخ على قطع بحرية أميركية في الخليج.

ورصدت معلومات استخبارية أخرى تهديدات ضد سفن تجارية في المنطقة، فضلا عن احتمال شن ميليشيات مرتبطة بإيران هجمات على القوات الأميركية في العراق.

وأشار المسؤولون إلى أن الصور، مع معلومات استخبارية أخرى، تظهر أن إيران قد تكون عازمة على مهاجمة القوات الأميركية، لافتين إلى أن هذا الأمر كان رأي مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.